FAME MMA 17. Niespodzianki, nokauty, groźne momenty. W walce wieczoru Łaszczyk pokonał Roślika. Zobaczcie zdjęcia z Tauron Areny Kraków

Gorące walki w FAME MMA 17

Organizatorzy przygotowali walki w formula MMA, K-1, a także w klatce rzymskiej. Tylko w dwóch przypadkach do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była decyzja sędziów.

Gwoździem programu było starcie Amadeusz "Ferrari" Roślik - Kamil "Szczurek" Łaszczyk, zakończone wygraną tego drugiego. Zawodowy bokser (bilans 30-0) w walce w influencerem był w opałach, "Ferrari" dwukrotnie sprowadził go do parteru i wydawało się, że zwycięży. Debiutant jednak przetrwał ciężkie chwile, potem trafił rywala bokserskim ciosem, obalił go, a seria kolejnych ciosów zmusiła sędziego do przerwania pojedynku.