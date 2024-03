Fantastyczne skoki Aleksandra Zniszczoła dzisiaj w PŚ w Vikersund. Takie wyniki w prologu dają prawo myśleć o podium

Skoki w Raw Air nie dla wszystkich. Wyniki dzisiaj miały duże znaczenie

W "40" uplasowali się pozostali Polacy, ale tradycyjnie nie wszyscy mają powody do zadowolenia. Zacznijmy od tych gorszych wyników. W czwartej dziesiątce byli Kamil Stoch (33.), Piotr Żyła (36.) i Dawid Kubacki (37.).

To już końcówka cyklu Raw Air. Zmagania w finale w Vikersund mają nietypową formułę, bowiem każdy kolejny start eliminuje część stawki. Dzisiaj decydowały wyniki jednej próby - z 50 odpadało 10. Dla nich zawody w Vikersund już zupełnie się skończyły (bez startu w sobotę i niedzielę). W tym gronie znalazł się Maciej Kot, był 42.

Znakomite skoki Zniszczoła dzisiaj w Vikersund. Co za wyniki!

Wysoką formę potwierdził w kwalifikacjach, w których poleciał na 228,5 m, co dało mu 5. miejsce. Nie ma co ukrywać, że takie wyniki dzisiaj stawiają w roli poważnego pretendenta do podium w sobotnim konkursie.