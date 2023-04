Fazę play-off I ligi siatkarzy AZS AGH Kraków zaczął od porażki z Gwardią Wrocław

Chemeko-System Gwardia Wrocław - AZS AGH Kraków 3:0 (26:24, 26:24, 25:22)

W kolejnej części obraz gry był dość podobny: 5:9, 12:15. Kluczowa seria wyszła Gwardii wcześniej - od 16:18 do 19:18. Krakowianie później tylko raz byli na prowadzeniu (22:23), znów przegrali końcówkę.

W wyrównanym trzecim secie ostatni remis to 15:15. Od tego momentu miejscowi wywalczyli 3 "oczka" z rzędu, presję czuli do końca (23:22), ale ostatnie wygrali i przybliżyli się do awansu. Do tego potrzeba im jeszcze jednego zwycięstwa. Kolejne spotkanie odbędzie się we wtorek (25.04) w Krakowie. Ewentualnie trzeci, decydujące - znów we Wrocławiu (czwartek, 27.04).