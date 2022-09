Felieton Grzegorza Tabasza: Biegam na grzyby do własnego ogrodu

Ot, kilkanaście kroków pod posadzoną kiedyś osiką. Drzewo żyje w symbiozie z kilkoma grzybami, w tym koźlarzem czerwonym. Piękny grzyb dużym, pomarańczowo czerwonym kapeluszu wreszcie raczył zaowocować. W sobotę znalazłem okaz dziesięciocentymetrowej wysokości plus trzy inne koźlarze ledwo wystające trawy. Uwierzcie mi, piękny widok!

Każdego dnia, w kolejnych przerwach opadów prowadzę obserwacje naukowe dotyczące szybkości wzrostu owocników koźlarza czerwonego w zależności od temperatury. Jako pierwsze obaliłem powszechne przekonanie, iż grzyb na którym spocznie ludzkie oko, nie rośnie. Otóż jest to nieprawda. Rośnie. Przez sobotę, przy ładnej pogodzie i temperaturze około piętnastu stopni powyżej zera, grzybom przybyło półtora centymetra wysokości. Od niedzieli, po załamaniu pogody i chłodzie oscylującym w okolicach sześciu stopni powyżej zera, grzyby zwolniły tempo wzrostu do kilku milimetrów na dobę. Póki co, do pełnych rozmiarów koźlarza pomarańczowego, które mogą dorastać do dwudziestu pięciu centymetrów wysokości i proporcjonalnej średnicy kapelusza, sporo mu zostało. Wcale mi się nie spieszy.

Grzyby są moje. Rosną na mojej ziemi i nikt ich nie zerwie. Owady, zjadacze grzybów przy chłodnej i deszczowej aurze również mojej własności nie zagrażają. Zaś do niedzielnego obiadu coraz bliżej…