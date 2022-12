Felieton Grzegorza Tabasza: Choinka nie istnieje!

Za to pełno ich w sklepach. Poważnie mówiąc, choinka to zbiorowa nazwa kilkunastu przynajmniej gatunków czy odmian drzew iglastych, jakie trafiają do sklepów przed Bożym Narodzeniem. Jeśli spytać botanika o choinkę, to powie, iż najbliżej jej do północnoamerykańskiej choiny kanadyjskiej. Potężne, iglaste drzewo o nieregularnej koronie.

Pojedynczy okaz dobrze prezentuje się na parkowym trawniku, ale rozcapierzona sylwetka dyskwalifikuje go jako świąteczną ozdobę. Igły byle jakie, zaś spłaszczone szyszeczki wyglądają obco i egzotycznie. Zaręczam, że nie dalibyście za nią złamanego grosza. Za to nieźle sprawdza się w roli strzyżonego żywopłotu, jako tańszy zamiennik drogich sadzonek cisa. Zresztą nasz klimat choinie kanadyjskiej niezbyt służy, więc ze spokojem duszy można ją skreślić z listy potencjalnych choinek. Tak zwane choinki to nasze świerki i jodły tudzież liczna rzesza ich odmian.