Felieton Grzegorza Tabasza. Ciemiernik wiosenny

Wszak grudzień to jakby nie było, wciąż rok ubiegły. Na dodatek sprzyjały mu okoliczności. Kwiatowa rabata została założona w zacisznym zakamaru osłoniętym od wiatru. Śnieg znika tam w mgnieniu oka. Towarzyszące mu cebulki przebiśniegów i śnieżyc już wypuściły centymetrowej długości liście. Zaś ciemiernik kwitnie, jak gdyby nigdy nic.

Mój wcześniak należy do szalenie wymagających mieszkańców ogrodu. Najpierw za małą sadzonkę trzeba wysupłać równowartość butelki niezłego wina. Później zażąda wilgotnej, lecz niezbyt mokrej gleby. Próchniczej, przepuszczalnej i przy okazji bogatej w wapń. Dobrze posadzić u większy krzew nad głowa, co osłoni go nadmiaru słońca. Nie znosi tez żadnych przeciągów.

Nad wyborem miejsca należy się zastanowić kilka razy, bowiem ciemiernik nie znosi przesadzania, a korzenie zapuszcza ze trzy lata. Jak będzie zadowolony, wreszcie odpłaci się ładnymi kwiatami w środku zimy. Teraz najważniejsze: pupil jest paskudnie trujący a sok może wywołać na skórze brzydkie rany. Tylko u osób wrażliwych, czego wcześniej nikt nie wie. Na wszelki wypadek nie radzę zbliżać się do pięknisia bez rękawiczek.