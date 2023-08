Felieton Grzegorza Tabasza. Czarny bociek Grzegorz Tabasz

Białe bociany już praktycznie odleciały. Jeszcze widać tu i ówdzie pojedyncze sztuki, ale to ostatni spóźnialscy. Za to czarne alter ego naszego białego boćka, jest wciąż na miejscu. Czarne bociany nie urządzają widowiskowych sejmików. Nie odlatują na południe w dużych stadach. Powoli znikają z naszego krajobrazu mniej więcej do końca września.