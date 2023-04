Felieton Grzegorza Tabasza. Delikatny jak... trzmiel Grzegorz Tabasz

Trudno w to uwierzyć, ale przed erą DDT na jednym hektarze pierwszej z brzegu łąki latało pół setki trzmieli różnych gatunków. Kiedy rolnicy dostali do ręki pierwszy środek owadobójczy, wszystko przepadło. DDT tak samo skutecznie zabijał stonkę ziemniaczaną i malaryczne komary, co Bogu ducha winne motyle czy pszczoły.