Felieton Grzegorza Tabasza: Fantastyczny pomysł na życie

Po co? To ptaki, które uwielbiają wyzwania. Na przykład otwieranie najtwardszych nasion. Ich dzioby to doskonałe urządzenie, przy którym nasz dziadek do orzechów to dziecinna zabaweczka. Górna połowa dzioba zawiera kilka precyzyjnie ustawionych listewek tnących. Dolna zagłębienie idealnie pasujące do pestki. Całość spinają mocne mięśnie, które zamykają dziób z naciskiem prawie 50 kilogramów. To jak solidne uderzenie metalowym młotkiem. Tyle tylko, że bez zmiażdżenia jadalnej zawartości. Grubodziób jednym ruchem dzioba odrzuca niejadalne łupiny, zaś pożywną zawartość pakuje do żołądka.

Fantastyczny pomysł na życie, bo prócz niego żaden inny ptak twardych pestek nie jada. Wszystkie nasiona grabu, buka, pestki tarniny są tylko i wyłącznie dla niego. Ba, żyjące na południu ptaki potrafią pokonać nawet arcytwarde pestki oliwek. I nie mają żadnej konkurencji! Do listy twardych pestek rozgniatanych przez grubodzioby dopisałem śliwki węgierki. Nagromadziły spory zapas suszonych owoców z myślą o wigilijnych potrawach. Nieco przed czasem uszczknąłem odrobinę z zapasów z myślą o grubodziobach. Jadalny owoc dla mnie, pestki do karmnika. Są twarde niczym skala. Grubodzioby dały im radę.