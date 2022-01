Felieton Grzegorza Tabasza: Głód doskonale wpływa na pamięć…

Nie były to sikorki ani dzwońce. Falisty styl lotu i zachowanie nie pasowały do żadnego ze stałych rezydentów w karmniku. Gdy wróciły następnego dnia zachowałem czujność i sprawdziłem z kim mam do czynienia. Szczygły! Stado kolorowych ptaszków, które łatwo rozpoznać po czerwonych czapeczkach i żółtych wstawkach na skrzydłach. Jak na szczygły były wyjątkowo płochliwe, więc widzę w nich gości przybyłych z północy lub wschodu.

Nasze są bardziej przyjacielsko nastawione, lecz to akurat najmniej istotna sprawa. Opady śniegu postawiły małe ptaszki w trudnej sytuacji. Kiedyś szczygły odlatywały na południe, co dla zjadaczy nasion chwastów było dobrą decyzją. Teraz ptakom, które zwiedzione ociepleniem klimatu zostały na miejscu głód zagląda w oczy. Póki śnieg nie spadnie, jeszcze mają szansę na posiłek. Jeśli prognoza pogody na najbliższy tydzień będzie prawdziwa, opady śniegu zabiorą im to, co mają. Wówczas jedyną nadzieją będzie mój karmnik. Jeśli nie zapomną lokalizacji, lecz głód doskonale wpływa na pamięć…

Nasypałem im sporo nasion konopi, maku i lnu. Część lekko zmieliłem w mikserze. Albo wrócą do mojej stołówki albo czeka je marny los.