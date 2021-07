Felieton Grzegorza Tabasza: Groźny intruz

Dla licznych pokoleń rolników groźny intruz. Wygląda niewinnie. Lejkowate kwiaty fioletowo różowej barwy wyrastają na owłosionych łodygach z wąskimi listkami. Wzrostem sięga pasa. Kwitnie i dojrzewa razem ze zbożami. Kiedyś wyplewienie kąkolu było bardzo trudne, gdyż razem z nim wyrywano zboże a niegdyś każdy kłos ceniono na wagę złota. Kanciaste nasiona kąkolu trafiały do wymłóconego zboża i do mąki. Wypieczony chleb był gorzki i trujący.

Garść nasion ciśnięta ukradkiem w pole sąsiada skutecznie niszczyła zbiory. Dwa tysiące lat temu opowieść o kąkolu była dla słuchaczy prosta i zrozumiała. Dla nas, z braku kąkolu, już nie. Trzeba się dobrze nachodzić, by kąkol znaleźć. W rzeczywistości to prawdziwa mimoza. Jednoroczna roślina nie znosi koszenia i nie przetrwa na żadnej łące. Trujące nasiona szybko tracą zdolność do kiełkowania i jedynym miejscem, gdzie może przetrwać są tradycyjne uprawy zbóż. Pochodzenie kąkolu skrywają mroki tajemnicy. Nie występuje już nigdzie w warunkach naturalnych. Wiele wskazuje na to, że dziesięć tysięcy lat temu wprowadził się sam w pierwsze uprawy zbóż na Bliskim Wschodzie. Później, ze sprzedawanym ziarnem zawędrował w najdalsze zakątki Europy. Dawno temu znalazłem kąkole w Małych Pieninach. Później przepadły bez śladu choć szukałem go wytrwale. Koniec końcem kupiłem garść nasion od hodowcy dzikich roślin i teraz mam grządkę kąkoli tuż za oknem. Po co? Chciałem mieć coś oryginalnego w ogródku.