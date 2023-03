Felieton Grzegorza Tabasza. Magnolia zimowa

To śliczne, starożytne drzewa rodowodem sięgające epoki dinozaurów. Uwielbiam je i w takim samym stopniu współczuję. Pechowo okres kwitnięcia znowu zbiegł się z nawrotem zimy. Opady mokrego śniegu krzywdy magnoliom nie zrobią. Mróz tak.

Jeśli słupek w termometrze spadnie choćby na kilka godzin poniżej zera, płatki białych czy różowych kwiatów nabiorą brzydkiego brązowego odcienia. I cały urok magnolii przepadnie. Niestety, takie są prognozy. Magnolie są jadalne i lecznicze. Napar z kory drzew leczy kaszel i przeziębienie. Piękne, białe kwiaty magnolii nagiej po zamarynowaniu są serwowane jako smakowita przyprawa do ryżu. Natomiast całe kwiaty i młode liście magnolii szerokolistnej wystarczy ugotować, by mieć wyborny deser.

Duże liście kilku innych gatunków magnolii służą do zawijania przeznaczonego do gotowania mięsa i warzyw. Tak samo jak nasze swojskie gołąbki. Zaś jesienią ugotowane owoce magnolii bywają używane do dekoracji wykwintnych sałatek.