Felieton Grzegorza Tabasza. Mrówki

Proszę wspomnieć przygody mickiewiczowskiego pana Tadeusza, który z takim zapałem bronił powabną Telimenę przed zakusami wrażych owadów. Ponoć najgorsze są te czerwonej barwy, zaś brązowe czy czarne to uosobienie spokoju. Na szczęście, rodzime hurtnice, wścieklice (proszę nie sugerować się nazwą), czy inne gmachówki nawet doprowadzone do szału wpierw nacinają skórę ostrymi żuwaczkami i później pryskają kwasem mrówkowym z gruczołów na odwłoku.

Gimnastyka absorbuje owada, dzięki czemu mamy czas na obronę. Tropikalne kuzynki naszych mrówek są uzbrojone w żądła podobne do osiego, których używają chętnie i z wprawą. Do tego dochodzi silny jad. Skutki ukąszenia nawet przez jedną mrówkę są bardzo bolesne. Do tego owady żyjące w gorącym klimacie atakują szybko, bez wahania i rzadko kiedy chadzają w pojedynkę.

Jest nawet takie powiedzenie, iż w tropikalnym lesie na każdym kwiatku siedzi motyl, a na liściu mrówka. Jak ognia trzeba unikać postrząsania gałęziami nad głową. Reasumując, podtrzymuję jak na wstępie: nasze sympatyczne mrówki krajowego chowu, a właściwie mróweczki, krzywdy nie zrobią. Pod warunkiem, ze nie usiądziecie przy mrowisku z pachnąca kanapką w dłoni…