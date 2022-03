Felieton Grzegorza Tabasza. Pierwiosnki śpiewają, ogłaszam początek wiosny

Prócz rozkojarzonych ciepłem sikor trzech gatunków, usłyszałem nieśmiałe kwilenie kosa i jękliwe zawołania myszołowa. Chwilę później usłyszałem kowalika. Nie, nie śpiewał, ale głośno postukiwał w pień starej sosny w poszukiwaniu owadów. Tym zdradził miejsce pobytu.

Na koniec odezwał się prawdziwy herold wiosny, czyli pierwiosnek. To mały ptaszek, który podobnie jak roślina zwana pierwiosnkiem lekarskim jest symbolem wiosny. Skromna postura wielkości zabiedzonej bogatki. Do tego oliwkowo szare upierzenie, czyli taka ptasia szara myszka. Pierwiosnek ma to do siebie, że jak już wróci z zimowych wakacji to śpiewa i w pełnym słońcu i przy pochmurnej pogodzie.

Nawet przy padającym śniegu, na czym przyłapałem go prawie równy rok temu. Głos ma charakterystyczny. Łatwy do identyfikacji i zapamiętania. Rytmiczne, radosne cyt, cyt, cyt.

Na marginesie, choć pierwiosnek śpiewa, to jego roślinny odpowiednik noszący tą samą nazwę jeszcze nawet nie wypuścił liści z ziemi. Pierwiosnek jest jednym z najliczniejszych ptaków Polski. Możecie go zobaczyć i usłyszeć praktycznie wszędzie. Od miejskich parków, które licznie zasiedla, poprzez lasy i zarośla aż po niższe partie Beskidów. Skoro pierwiosnki śpiewają, to ogłaszam początek wiosny.