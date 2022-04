Felieton Grzegorza Tabasza. Podbiał pospolity Grzegorz Tabasz

Podbiał pospolity. Drugi z wielkiej czwórki wiosennych kwiatów o żółtej barwie. W dobrze nasłonecznionych miejscach może zakwitnąć nawet pod koniec lutego, choć najlepszy sezon na żółte kwiaty trwa od połowy marca do połowy kwietnia. Chyba, że pojedziecie w góry. Im wyżej, tym klimat chłodniejszy i kwitnące podbiały można oglądać nawet w początku maja. Podbiał to zasłużona roślina. Kiedyś nazywano go Bożym liczkiem i oślą stopą.