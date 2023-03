Felieton Grzegorza Tabasza. Przekopnica

Z aparycji skrzyżowanie Obcego z horroru Ridleya Scotta z owadem. Jeśli na sześciocentymetrowej długości zwierzaka zerknąć od spodu, to okaże się być niegroźnym skorupiakiem. W prostej linii krewniak raka stawowego i stonogi. Przekopnica pojawia się znienacka w kałużach tuż po wiosennych roztopach. Nawet na śródpolnych nadrzecznych mokradłach. Czyli lada chwila, gdyż śnieg właśnie topniej. Zwierzak znika tak samo szybko i bez śladu, gdy termometr pokaże dziesięć, piętnaście kresek wyżej zera.

Gdzie bywa? Wszędzie. I nigdzie. To kwestia szczęścia. W błotnistej, odstręczającej kałuży. W przydrożnej fosie. Trzeba zerknąć na dno. Pogrzebać patykiem. Po co? Bo warto. Drzewo genealogiczne przekopnicy liczy dobre 220 milionów lat. I od tego czasu anatomia nie zmieniła się ani o jotę.

Ta sama konstrukcja, która pojawiła się na ziemi razem z dinozaurami. Wielkie gady zniknęły bez śladu, one zaś egzystują, jak gdyby nigdy nic. Zatrzymana w czasie żywa skamielina. Obiekt moich westchnień. Do wielu wiosennych kałuż wściubiłem ciekawski nos. Bezskutecznie. Przekopnica ma fascynujący sposób rozmnażania, przy których genderowe nowinki to pestka. Przekopnica pilnie poszukiwana.