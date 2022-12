Felieton Grzegorza Tabasza: Przypadek wyjątkowy

Wilk jest oportunistą. Nie będzie przemęczał się ponad miarę i bez potrzeby. Chwyta to, co jest niejako pod ręką. Najlepiej cele łatwe w zabiciu, czyli okazy chore, stare i liczne. Sarna jest najczęściej spotykanym zwierzakiem kopytnym w Polsce. Ostrożne szacunki mówią o milionie, a może nawet dużo więcej, okazów biegających po polach, lasach a nawet ogrodach. Liczebność wilków to mniej więcej półtora tysiąca osobników.

Co ważniejsze, sarna waży przeciętnie dwadzieścia kilogramów. Mięsa w sam raz na dobry posiłek dla całej wilczej rodziny. Do tego są łatwo dostępne. Nawet samotny wilk potrafi sarnę zabić, zaś do upolowania ważącego ponad sto kilogramów jelenia trzeba współpracy całej grupy. Jeleń potulnie życia nie odda i może napastników solidnie poranić. Krótko mówiąc, jeśli wilki zabija jelenia, to jest to raczej przypadek wyjątkowy.