Felieton Grzegorza Tabasza. Ryjówki, czyli zwierzaki pożyteczne

Zazwyczaj ludzie dowiadują się o istnieniu ryjówek w dwóch wypadkach. Pierwszy to domowy kocur. Od czasu do czasu przynosi swojemu właścicielowi upolowane zwierzaki pod drzwi. Zwyczajne myszki pożre ze smakiem. Ryjówki nie ruszy. Ponoć mają nieprzyjemny zapach, który chroni przed zjedzeniem. Od śmierci w kocich pazurach nie wybawi.

Jeśli macie kocura, to od czasu do czasu rzućcie okiem na jego trofea. Niekiedy może przynieść bardzo rzadki gatunek ryjówek i dokonać naukowego odkrycia. Drugi wypadek to łapka na myszy. Ryjówki padają ofiarą drucianej gilotynki rzadziej niż domowe myszy.

W obydwu wypadkach nawet całkowity laik zobaczy różnice pomiędzy ryjówkami i myszami: to długi, ostro zakończony pyszczek.

Potem kolor sierści i na samym końcu całkowicie odmienny garnitur ząbków. Ryjówki są zdeklarowanymi mięsożercami. Polują na owady, pająki i dżdżownice. Czasem zjadają padlinę. Zaś myszy to wszystkożerne gryzonie o ciągle rosnących siekaczach.