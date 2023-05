Felieton Grzegorza Tabasza. Ślimak

Jak inne pomrowy nie nosi na grzbiecie muszli. I jest śliczny, o czym za chwilę.

Wpierw kilka naj pod adresem dzisiejszego bohatera. Po pierwsze najdłuższy. Dorosłe okazy w stanie maksymalnego rozciągnięcia ciała mierzą nawet siedemnaście centymetrów. Po drugie, występowanie. Wyłącznie w lasach. Nigdy w ogrodach, a w Tatrach widywano go na wysokości prawie dwóch tysięcy metrów. Po trzecie i ostanie jest wyjątkowo urodziwy. Dorosłe okazy mają intensywnie niebeską barwę ciała. Trafiają się też sztuki nieco wyblakłe a nawet wpadające w odcienie szarości i brązu.

Pomrowy błękitne znajduję w bukowych lasach. Najlepiej tuż po wiosennych burzach, gdy szukają partnera (pamiętajcie, że wszystkie są obojnakami!) do przedłużenia gatunku. Na co dzień to spokojni zjadacze porostów, owoców leśnych i grzybów. Niestety, często ofiarami pomrowów padają pierwsze letnie prawdziwki. Tak urodziwemu ślimakowi, do tego niezbyt często spotykanemu, można uszkodzenie króla grzybobrania wybaczyć. Wypatrujcie go przez najbliższe dwa miesiące. Najpóźniej w sierpniu każdy osobnik złoży kilkadziesiąt jaj. I zginie.