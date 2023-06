Felieton Grzegorza Tabasza. Susza stara

Przestało padać, a te trzydzieści czy nawet czterdzieści litrów wody na metr kwadratowy spłynęło do rzek, wsiąkło w ziemię i wyparowało.

Co do owych wezbranych rzek, to w lwiej części przypadków ledwo wypełniły koryta. Czyli wróciły do normalnego stanu. Na chwilę, nawiasem mówiąc. Rankiem zerknąłem na mapę zagrożenia pożarowego w lasach. Pomorze, Kujawy, okolice Zielonej Góry są suche jak pieprz.

Zaś lasy w Zatoce Gdańskim zaznaczono czarnym kolorem, co oznacza suszę ekstremalną. Z zakazem wstępu do lasu z powodu zagrożeniem pożarami, które mogą wybuchnąć samoistnie. Prognozy są bardzo niedobre. Co prawda antycyklon sprowadza chłodne powietrze z północy i łagodzi upały, to nieba nie spadnie nawet kropla deszczu. Na dodatek Suchy wiatr szybko wysusza glebę z resztek wilgoci. Taka pogoda ma panować przez dwa tygodnie.