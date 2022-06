Felieton Grzegorza Tabasza. Susza wyrządziła szkody w przyrodzie

Przejdę do rzeczy. Większość żab i ropuch może tegoroczny sezon lęgowy spisać na starty. Jeśli nawet złożyły skrzek, to mniejsze kałuże i oczka wodne wyschły na amen. Kijanki ocalały tylko w zatokach jezior czy większych starorzeczach.

Kumaki górskie, oczko w głowie ochroniarzy przyrody, tylko na chwile odzyskały śródleśne kałuże. Jeśli wrócą upały i susza, to i one nie osiągną najmniejszego sukcesu rozrodczego. Tylko żaby zielone mieszkające w większych stawach czy wyrobiskach pożwirowych dochowają się potomstwa. Susze chwalą sobie za to jajorodne węże i jaszczurki. Im cieplej, tym szybciej z jaj wyjdą młode. Światek motyli dziennych również dotknęła susza. Proszę sobie wyobrazić pokrytą kwiatami łąkę.

Motyli powinno być bez liku. Pokonałem dwieście metrów owadziego raju i naliczyłem jeno kilka bielinków, około dziesiątki gorówek (gorówkom poświecę nieco czasu następnym razem) i jedną rusałkę. Nie wiem, czy doskwiera im brak nektaru, którego wysuszone kwiaty produkują niewiele, czy niedorozwój roślin żywicielskich dla gąsienic.