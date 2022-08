Felieton Grzegorza Tabasza: W Tatrach trudno o samotność

Teraz wyposażenie mieszkania. Jeden zwierzak znosi na zimę do sypialni blisko dziesięć kilogramów suchego siana! To niezbędna do przetrwania izolacja i ocieplenie nory w alpejskich warunkach. Teraz zapasy. We wrześniu każdy zwierzak waży mniej więcej sześć, czasem nawet osiem kilogramów. Połowa to sadło. Jedyny magazyn energii na zimę, dzięki któremu może zapaść w głęboki sen zwany hibernacją. Dla porządku tylko wspomnę, iż ciepła pora w Tatrach trwa od maja do września. W tym czasie świstak musi wykonać wszystkie roboty budowlane, dociepleniowe, zgromadzić sadło i spełnić wszystkie czynności związane z przedłużeniem gatunku… Zważać na drapieżne ptaki i namolnych turystów, którzy koniecznie chcą sprawdzić czy tak jak w telewizyjnej reklamie świstak pospołu z niebieskiej maści krową produkuje mleczną czekoladę i zawija ją w sreberka. Reasumując, potwierdzam, iż jest zwierzakiem zapobiegliwym, wygodnym i przezornym. Tudzież niezwykle pracowitym. A propos gwizdów. Ostrzegawcze dźwięki nie wydaje na widok ludzi, gdyż musiałby świstać bezustannie. Kilka milionów turystów rocznie w maleńkim parku narodowym robi tłok. W Tatrach trudno o samotność.