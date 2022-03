Felieton Grzegorza Tabasza: Wielki koncert dopiero przed nami

Czyli typowe zachowanie samca śpiewających ptaków, który wyznacza rewir i wabi partnerkę. Za kosami nie przepadam. Okrutnie z nich szkodniki, wyżerające owoce w ogrodzie. Niemniej wczesna wiosna jestem gotów wiele im wybaczyć. Tym samym zaczyna działać ptasi zegar, który precyzyjnie zafunkcjonuje w drugiej połowie kwietnia. Byłbym zapomniał: konieczna jest zmiana czasu z zimowego na letni. Ptaki ignorują nasze ludzkie manipulacje wskazówkami i dopiero po opuszczeniu czasu zimowego będzie możliwa pełna korelacja. Wówczas dziesięć minut po trzeciej usłyszycie rudzika. Ranny z niego ptaszek, śpiewa właściwie po ciemku. Miło mieć go za oknem, gdyż głos ma zacny. Pół godziny później, kwadrans przed czwartą zakwili sikorka bogatka. Godzinę później, tuż przed piątą wschód słońca oznajmi szpak, zaś punktualnie o piątej, zagra kopciuszek. Początek pracy większości ludzi w naszym kraju, czyli godzinę siódmą oznajmi dzwoniec. Ptaki odzywają się kolejno, tak by ich koncerty nie nakładały się na siebie i łatwo docierały do pań. Oczywiście lista ptaków tworzących ptasi zegar jest dłuższa. Wybrałem najbardziej pospolite gatunki, zaś w miejskim parku czy ogrodach na obrzeżach miasta lista śpiewaków jest znacznie dłuższa. Wielki koncert dopiero przed nami.