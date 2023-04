Felieton Grzegorza Tabasza. Wiosenny koncert w śnieżnej scenerii

Wrócił z zimowych wakacji już dobre dwa tygodnie temu, tuż przed załamaniem pogody. Swoim zwyczajem koncertował w koronach drzew przelatując z jednego na drugie. Tura trwała mniej więcej godzinę. Starczyło rano czy o zmroku uchylić okno. Dla nas przyjemność, dla niego obowiązek o życiowym znaczeniu. Samiec, bo tylko one śpiewają, głosem wyznaczają rewir. Jak w przeboju: mój jest ten kawałek podłogi. Co ważniejsze, wabi samicę. To drugi element niezbędny do sukcesu rozrodczego.

Cicha, w szarych barwach pani drozdowa bacznie słucha. I ogląda teren. Czy jest zasobny w pokarm. Czy samiec jest na tyle silny by pomóc w wychowaniu potomstwa i co najważniejsze, czy ma już upatrzone dobre lokum. Jeśli związek zostanie zawarty, samiec zamilknie. Rodzinna sadyba wymaga spokoju, a hałasy mogą przyprowadzić do gniazda z młodymi licznych wrogów.