Felieton Grzegorza Tabasza: Wszystko zależy od ciepła

Prócz tatrzańskiego świstaka na przebudzenie z zimowej hibernacji czekają jeszcze popielice, susły i jeże. Co do kolczastych stworów, to póki co na drodze nie widziałem ani jednego zabitego jeża. Cóż, przykre to ale zabite przez koła pojazdów zwierzaki są wymownym znakiem wyjścia z zimowych pieleszy. Co do susłów, to mamy w Polsce dwa gatunki: moręgowanego i perełkowanego.

Bardzo rzadkie, zagrożone wyginięciem mieszkające nielicznie na Lubelszczyźnie i Śląsku. Zgodnie z przysłowiem, które mówi o spaniu niczym suseł, spędzają zimę w stanie głębokiej hibernacji podobnej do snu świstaka. Powinny wyjść na świat z głębokich nor w końcu kwietnia. Jeśli oczywiście nadejdzie konkretne i zdecydowane ocieplenie. Co do przesympatycznych popielic, przebudzenie następuje stopniowo. Pierwsze wracają do życia zwierzaki mieszkające na nizinach. Mieszkańcy gór opuszczą zimowe pielesze, gdy tylko zejdzie śnieg. Wszystko zależy od ciepła. Wrócą na strychy górskich domków, gdzie od lata do jesieni będą rozrabiać. Popielica to zwierzak wesoły zarówno z postury jak i zachowania. Niekiedy potrafią zaleźć właścicielom letniskowych domków za skórę. Jeśli zabezpieczyć kuchnię i spiżarnię przed odwiedzinami, to do nocnych hałasów można przywyknąć. Ba, nawet polubić zwierzaki wielkości wiewiórki, które przypominają bohaterów kreskówek Walta Disneya.