Felieton Grzegorza Tabasza. Zielony dzięcioł

Nie pomyliłem się, bo jak inaczej można nazwać głośny ni to rżenie, ni to chichot, który często słychać wiosną. Zwie się dzięciołem zielonym, ale ja przezwałem go wesołkiem.

Prócz dziwacznych głosów dzięcioł zielony zostawia po sobie rozgrzebane mrowiska. Mrówki to jego dieta, przysmak i miłość życia. Z największą przyjemnością pakuje swój lepki język w mrówcze korytarze i wyciąga zlepione śliną robotnice, larwy i poczwarki. Nawet zima go nie powstrzyma. Jak każdy dzięcioł ma solidne pazury. Pokona warstwę śniegu, dopaść śpiące mrówki. Od czasu do czasu przekąsi dżdżowniczką, ślimaczkiem czy uzupełni zapas witamin jakąś jagódką.

Teraz, gdy słyszę jego chichot przepatruję korony drzew. Wiosną wesołek zmieni dietę. Upatrzy sobie gałązki grubości palca, z których zgrabnie ściągnie pierścionek kory. Gdy rośliny zaczną tłoczyć soki, to dzięcioł będzie przesiadywał w koronach drzew zlizując apetyczny sok.