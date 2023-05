Felieton Grzegorza Tabasza. Żółte pyłki

Połowa maja to czas kwitnięcia sosen, jodeł i świerków. Wiatropylne drzewa produkują potrzebny do zapłodnienia pyłek w astronomicznych ilościach. Im więcej, tym większa szansa zapylenia żeńskich kwiatów i powstania nasion. Pyłki widać wszędzie. Na ubraniu, samochodzie, okiennych szybach.

Biliony mikroskopijnych ziarenek bywają mylone z siarką. Rzeczywiście, czysta siarka jest żółta. I zupełnie nieszkodliwa szkodliwa. Co innego tlenki siarki. Kiedyś emitowały je wyłącznie wulkany, ale tą ilość przyroda potrafi zagospodarować. Kłopoty zaczęły się, gdy człowiek spalił pierwszą bryłę węgla. Drobne procenty siarki zawarte w kopalinie pomnożone przez miliony ton węgla spalonego przez elektrociepłownie zamieniły się w astronomiczne ilości tlenku siarki. Jeszcze niedawno bezbarwny, pozbawiony zapachu gaz wędrował z wiatrem tysiące kilometrów. Wyprodukowany w Polsce sięgał Uralu, a ten z Ameryki docierał nad Skandynawię.

Im wyższy komin w ciepłowni, tym dalej frunął zabójczy gaz. Z parą wodną zmienia się w żrący kwas. Na nasze szczęście kwaśne deszcze udało się opanować. Co do pyłków iglaków, trzeba je przeczekać. Pierwszy deszcz załatwi sprawę. Póki co, nie warto nawet brać się za odkurzanie.