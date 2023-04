Felieton Grzegorza Tabasza.Łuskiewnik

Deszcz zaczął nieprzyjemnie siąpić, więc do domu zabrałem kilka zdjęć do identyfikacji. Trafiłem kwitnący okaz łuskiewnika różowego. To dziwaczna roślina pasożyt. Gdzieś pod ziemią tkwi grubawe, białej barwy kłącze ze zredukowanymi do małych łusek liśćmi. Do tego gęsta sieć korzeni zamienionych w ssawki, którymi wysysa składniki odżywcze z okolicznych drzew i krzewów. Wokół rosły liczne czeremchy i wierzby, czyli prawdopodobni żywiciele łuskiewnika. Roślina rzeczywiście dziwaczna.

Od nasion do wydania pierwszych kwiatów mija nawet dziesięć lat. Rozwój jest powolny, gdyż łuskiewnik opracował oryginalny, ale mało wydajny system wysysania soków ze swojej ofiar u nadziemnych roślin z normalnymi liśćmi siła ssąca do pobierania wody przez korzenie powstaje na skutek parowania wody. Łuskiewnik liści nie ma, więc opatentował inną technologię.

Roślina żyje nawet sto lat, a jej nasiona roznoszą mrówki i ślimaki. Teraz najciekawsze: łuskiewnik bywa sadzony w ogrodach jako ozdoba. Ot, zajęcie dla cierpliwych ogrodników.