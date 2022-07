Felieton księdza Przemysława Szewczyka. Sami swoi

Miłość do własnej ojczyzny jest zatem w pierwszym rzędzie miłością do swoich, do tych, których Pismo Święte nazywa „bliźnimi”, bo są blisko, tuż obok nas. To właśnie swego bliźniego mam miłować jak siebie samego, co razem z miłowaniem Boga całym sercem i całą duszą stanowi najważniejsze i pierwsze przykazanie. Nie wydaje się, żeby jakoś wyjątkowo odkrywcze było przekonanie, że należy miłować ludzi, od których otrzymałem i otrzymuję życie, wykształcenie, język, kulturę. Jedynie jakaś przeraźliwa niechęć do samego siebie i tego, co mnie stanowi, może podszepnąć człowiekowi inny stosunek do swoich.

Rewolucyjne w Piśmie jest co innego. W najbliższą niedzielę usłyszymy odpowiedź Jezusa na pytanie zadane przez uczonego w Piśmie, który skonfrontowany z tym pierwszym i najważniejszym pytaniem podzielił się swoją wątpliwością: „Ale kto jest moim bliźnim?”. To jest naprawdę dobre pytanie. Gdzie przebiega granica między ludźmi, którzy są moi, a tymi, których za takich już nie uważam? Czy za swojego mam uważać cudzoziemca, który wynajmuje mieszkanie piętro wyżej? Czy mieszkam wśród tych osób starszych, którzy cały czas narzekają na młode pokolenie, bo przecież za ich czasów było inaczej? Czy moim bliźnim jest człowiek, od którego poglądów politycznych dzielą mnie galaktyki?