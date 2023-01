Felieton Liliany Sonik. Globalny smutek nastolatków

Znajomi, którym pokazałam prace artystów-licealistów, tłumaczyli ponure klimaty wpływem wojny i pandemii. Ale socjolodzy i psycholodzy rozpoznali to zjawisko przed pandemią i przed wojną. Młodych, o których mówimy, nazwano pokoleniem płatków śniegu. Bo czują się wyjątkowi, jak śnieżynki wśród których nie ma dwu identycznych, ale też jak śnieżynki są bezbronni wobec najmniejszych przeciwności. Co wcale nie znaczy, że empatyczni, altruistyczni, szczerzy i nadmiernie uduchowieni. Co to, to nie. Nie znoszą krytyki i nawet opinie pochlebne uważają za uzurpatorskie wejście w ‘ich’ przestrzeń.

Wschodząca gwiazda publicystki, Freya India należąca do pokolenia Z (czyli pokolenia płatków śniegu) zastanawia się w australijskim magazynie, czy zbyt gładkie, pozbawione wymagań i bólu życie nie sprawiło, że egzystencja nastolatków wydaje im się nie do udźwignięcia. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że młodzi, którym nie brak ani chleba ani wolności, są nieszczęśliwi?