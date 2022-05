Felieton Liliany Sonik. Okno Overtona

Dziś o oknie Overtona wszyscy mówią w najróżniejszych kontekstach. Wypada je więc znać. Chodzi o koncepcję polityczną (politologiczną) sformułowaną przez amerykańskiego prawnika i politologa Josepha Overtona, który zginął w wypadku 20 lat temu mając zaledwie 43 lata.

Jego koncepcję można traktować jako opis, lub jako przepis. Innymi słowy może służyć do uchwycenia zmian świadomości zbiorowej albo – jeśli dysponuje się odpowiednimi środkami - do przeprowadzenia takiej zmiany. Overton usystematyzował cały proces w czasie. Najczęściej tłumaczy się koncept przejścia od absolutnego tabu do legislacyjnej apologii na obrazowym przykładzie kanibalizmu.

Etap I polegałby na oswojeniu czegoś, co jest uważane za absolutnie złe i „nie do pomyślenia”. Pojawiają się szeroko komentowane badania naukowe dotyczące ludożerstwa w odległych czasowo i geograficznie zakątkach ziemi. Ludzie dowiadują się (ze zdumieniem i zgrozą), że kanibalizm był praktykowany i aprobowany.