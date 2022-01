Felieton Liliany Sonik. Student, wróżka i uniwersytet

Mnie zaciekawiło co innego, a właściwie dwie rzeczy. Pierwsza, że jaskiniowiec znalazł całkiem spory poklask, a druga, że nie jest wcale w środowisku akademickim odosobniony. Bluzgi żuli spod budki z piwem paradoksalnie mają charakter mniej obraźliwy. Tymczasem kontrowersyjny - a raczej niekontrowersyjnie bezwstydny - styl agresywnej retoryki uprawia z sukcesem pewien profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. I co? Nic. On sam tłumaczy, że chcąc być zauważonym trzeba być wyrazistym…

Stanisław ze Skarbimierza, rektor Akademii Krakowskiej w wygłoszonej w roku 1400 „Pochwale Uniwersytetu” nakreślił program naukowy i ideowy uczelni. Nie ograniczył się do technicznych detali lecz mówił: „Dowiedz się tedy Polaku, gdzie roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie; gdzie cnota, bojaźń Boża i miłość, gdzie prawo, gdzie rozum, gdzie muzy pogan, gdzie racje prawników, gdzie spory ludzi biegłych w naukach wyzwolonych, gdzie autorytet kanonów, gdzie głębokość Pisma św.”