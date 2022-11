Felieton o. Leona Knabita. Jedyna rzecz, którą można przewidzieć, choć nie znamy okoliczności, to śmierć o. Leon Knabit

Zastanawialiśmy się nad miastami i domami ludzi żyjących, natomiast ostatnie dni kierowały nasze myśli i kroki do miast zmarłych – na cmentarze. Jedyna - mówi się - sprawiedliwość. Stary, młody, bogaty, biedny, wierzący, niewierzący… Jakżeś taki rozumny, właź , bracie, do trumny. Dzisiaj można jeszcze dodać: Czy żeś mądry, czy żeś durny i tak wsypią cię do urny. Jedyna rzecz, którą można przewidzieć, choć nie znamy okoliczności, to śmierć.