Felieton z cyklu "Wódz nadaje": Wspomnień koszm(cz)ar

Nikt z tracących pracę oficjalnie nie protestował, bowiem poczucie dyscypliny i godności wśród spadochroniarzy było bardzo wysokie, a do tego każdy w duchu liczył, że znajdzie zatrudnienie w którymś z pozostałych batalionów lub samym sztabie brygady, a jeśli się nie uda, to może w jakiejś innej miejscowości w Polsce. Ludzie chodzili jak struci, patrzyli na przełożonych z wyrzutem i nadzieją, ale ci nie byli im w stanie zbytnio pomóc, bowiem oni także nie mieli żadnej gwarancji dalszej służby. Podły nastój udzielił się pozostałym żołnierzom 6 BDSz, gdyż wszyscy pojęli, że skoro tak beztrosko rozwiązano idealnie położoną „dziesiątkę”, to podobny los może spotkać jutro dosłownie każdego, a do tego coraz głośniej mówiono o przegrupowaniu do Gliwic.

Gliwickie koszary przyjęły nieco wcześniej 6. batalion desantowo-szturmowy przeniesiony z Niepołomic, a w 2001 r. gen. dyw. Mieczysław Stachowiak, dowódca Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego, zaczął uparcie lansować ideę umiejscowienia na Śląsku wszystkich jednostek brygady spadochronowej. Organizowano niekończące się odprawy i spotkania z żołnierzami zawodowymi, podczas których przekonywano ludzi o dobrodziejstwach oczekujących na nich w mieście złotego półorła i srebrnej baszty, ale proste pytania, tyczące mieszkań, szkół dla dzieci i perspektyw zatrudnienia dla żon kadry, zamykały usta nawet najbardziej wygadanym pułkownikom-opowiadaczom, a pomruki niezadowolenia i gniewne szepty dochodzące z przepełnionej sali powodowały, że umykali oni z takich pogawędek pokornie podwijając ogony. Presja środowiska wojskowego pomogła i finalnie część 6 BDSz została w Krakowie.