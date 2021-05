FEN 34. Lil Masti wraca do klatki MMA. Aniela Bogusz (wcześniej SexMasterka) na Instagramie pokazuje odważne zdjęcia

Żyła i Ziętek RAZEM na wakacjach. Pierwsze wspólne zdjęcia Piotra i Marceliny! [GALERIA - 27.05]

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek po raz pierwszy tak jednoznacznie przyznali, że są parą. Wskazują na to wspólne zdjęcia, które aktorka umieściła na swoim koncie w mediach społecznościowych. Wprawdzie skoczek narciarski i jego wybranka wciąż pozostawili mały margines niedopowiedzenia, ale każdy, kto choć trochę zna "Pietera z Wisły" wie, że on lubi takie podchody. A że jego dziewczyna w lot złapała zasady tej gry, fani sławnej na całą Polskę pary mają dobrą zabawę. Co jeszcze? Piotr chwali się nowym autem, a Marcelina... lotem helikopterem. Przekonajcie się sami, przeglądając ich NOWE zdjęcia w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE