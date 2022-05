Fenomen w Krakowie. Rak prostaty to nie wyrok. Uzbrojona w robota precyzyjna ręka doświadczonego chirurga potrafi czynić cuda Zbigniew Bartuś

Blisko 18 tysięcy mężczyzn w Polsce słyszy co roku diagnozę: rak prostaty. To dziś najczęściej dotykający panów nowotwór. Z jego powodu umiera ok. 6 tysięcy Polaków rocznie, a przecież nie musi tak być. Rak prostaty to nie wyrok: współczesna medycyna oferuje wiele możliwości skutecznego leczenia! Jedną z nich jest operacja chirurgiczna z wykorzystaniem robota da Vinci. Od lat wiadomo, że o sukcesie w operacjach prostaty decyduje niebywała precyzja chirurga; z uwagi na umiejscowienie gruczołu można ją wręcz porównać do tej wymaganej przy zabiegach mózgu. Chodzi z jednej strony o to, by nie zostawić żadnych komórek rakowych, a z drugiej – by nie uszkodzić sąsiednich tkanek i organów decydujących o jakości dalszego życia. To sztuka.