„Ferie bez nudy” w gminie Biskupice. Trwają zapisy na zajęcia

Zajęcia - dla dzieci w wieku powyżej sześciu lat - będą odbywać się w godz. 9-15, w dniach 17-21 stycznia w świetlicy w Łazanach, a w okresie 24-28 stycznia w świetlicy w Jawczycach.

Ponadto Centrum Kultury Gminy Biskupice zaprasza na „Zimowe wyprawy”. To wyjazdy do kina, na premierę filmu „Sing 2” (21 stycznia) oraz do Parku Rozrywki „GoJump – GoAir” w Krakowie (27 stycznia).

Zapisy na wszystkie zajęcia i spotkania są prowadzone do 14 stycznia, pod nr tel. 12/289-70-82, 604 661 329 oraz poprzez e-mail [email protected]