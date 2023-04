Festiwal kulinarny z pysznościami. Popisy pań z KGW. Wspaniałe potrawy, a jak ozdobione! Barbara Ciryt

Wiosenny Festiwal Kulinarny z niezwykłymi potrawami pań z podkrakowskich KGW Barbara Ciryt

Wszystko smakowite, bo to Wiosenny Festiwal Kulinarny. Do Modlnicy zjechały gospodynie z 12 zespołów i kół gospodyń wiejskich. Zaprezentowały swoje niezwykłe umiejętności kulinarne. Palce lizać! Potrawy z mięsa, potrawy jarskie, naleśniki i ciasta - można było wybierać do woli. A w zdobieniu swoich potraw gospodynie z powiatu krakowskiego nie mają sobie równych. To trzeba zobaczyć na zdjęciach.