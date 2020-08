Festiwal Muzyki Emanacje. To już finał – imponujący i refleksyjny

Kwartet na klarnet i trio smyczkowe, który usłyszymy podczas niedzielnego koncertu, to jeden z najbardziej subtelnych i osobistych utworów Krzysztofa Pendereckiego, stanowiący punkt zwrotny w jego karierze. Sekstet natomiast zrodził się z tradycji muzyki kameralnej i wpisuje się w zapoczątkowany przez Kwartet na klarnet i trio smyczkowe nurt „klarowności”. Należy on do najbardziej rozbudowanych dzieł kameralnych Pendereckiego.

Warto przypomnieć, że twórczość kameralna zajęła w latach 90. ważne miejsce w twórczości kompozytora. Określana przez krytyków „ścieżką obok głównej drogi”, była w rzeczywistości ważnym nurtem działań, o czym świadczą słowa samego artysty: „Pomimo, że muzyka kameralna jest dla mnie najważniejsza, to zawsze pisałem ją po drodze. Teraz staje się coraz ważniejsza. Początkowo pewne motywy, niewykorzystane fragmenty większych utworów stawały się zalążkiem utworów kameralnych. Obecnie muzyka ta ma swoje własne życie”.