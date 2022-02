FIFA i UEFA zawiesiły drużyny z Rosji! Ukraińscy sportowcy chwytają za broń

- FIFA i UEFA wspólnie postanowiły, że wszystkie rosyjskie drużyny, klubowe i reprezentacyjne, do odwołania zostają zawieszone w rozgrywkach pod egidą naszych organizacji. Świat futbolu w pełni jednoczy się z ludźmi dotkniętymi wydarzeniami w Ukrainie. Prezydenci FIFA i UEFA wyrażają nadzieję, że sytuacja jak najszybciej zmieni się tam na lepsze, by futbol znów mógł przynosić jedność i pokój między ludźmi - czytamy w oświadczeniu władz piłkarskich.

To oznacza, że 24 marca Rosja nie zagra w barażu w ramach eliminacji mistrzostw świata. W to miejsce może się odbyć mecz Polski z innym rywalem. Jakim? Być może będą to Węgry.

Piłkarze Spartaka Moskwa zostali wykluczeni z Ligi Europy. Rywalem Rosjan w 1/8 finału jest RB Lipsk, który ma awansować do następnej rundy bez rozgrywania meczów (10 i 17 marca). Wcześniej UEFA zdecydowała o przeniesieniu finału Ligi Mistrzów z Sankt Petersburga do Paryża (28 maja).

