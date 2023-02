Finał Cavaliada Tour od czwartku do niedzieli w Tauron Arenie Kraków (k, mat. pras.)

Cavaliada rozpocznie się w najbliższy czwartek, 2 marca w Tauron Arenie Kraków. To ostatnia, czwarta lokalizacja jeździeckiego cyklu, który wcześniej odbył się w Warszawie, Poznaniu i Sopocie. Krakowska edycja jest wyjątkowa, ponieważ to podczas niej odbędzie się uroczysty finał Cavaliada Tour. Których konkursów nie można przegapić oraz co o finale mówią liderzy rankingów?