Finał odnowy Parku Wyspiańskiego w Krakowie. Na placu zabaw „wylądował” samolot. Są także inne nowe atrakcje

Trwające od 2023 roku prace są już sfinalizowane, ale plac zabaw pozostaje zamknięty, ponieważ trwają jeszcze formalności związane z odbiorem zmodernizowanej enklawy.

- Najmłodsi znajdą w odnowionym parku wiele ciekawostek, m.in. drewniany samolot, który urozmaici niejedną wizytę w tym miejscu. Powstała również ścieżka z tunelami wiklinowymi, która w przyszłości zostanie połączona z ogrodem sensorycznym. Pełny efekt zmian widoczny będzie nieco później, kiedy zakwitną posadzone rośliny oraz wyrośnie posiana trawa. Kiedy tylko wiosna zawita do nas na dobre i zazielenią się nowe nasadzenia – opisują pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

"Wyspiański" położony pomiędzy ulicami Makowskiego, Łokietka i Chełmońskiego jest jednym z najciekawszych krakowskich parków. To miejsce wręcz unikatowe, nazywane nawet perłą Prądnika Białego.

Tak pisaliśmy o Parku im. Wyspiańskiego w jednym z artykułów: „Wejścia są trzy - od strony Azorów, Parku Krowoderskiego i parafii św. Jadwigi - ale żadne nie sugeruje, że zaraz znajdziemy się w niesamowitej zielonej enklawie. Tropy skutecznie mylą okalające cały park ogóródki działkowe, które wspinają się lekko w górę. I tworzą coś, co przypomina krater, u góry którego znajduje się park (2,57 ha). To miejsce powstało w latach 60. XX wieku na zburzonym i zasypanym austriackim forcie (Fort 9 Krowodrza), którego mizerne pozostałości wciąż są atrakcją dla najmłodszych, niegdyś szumnie zwano je skałkami. (…) Wyróżniły go też przez lata, poza specyficznym położeniem i niezwykłym klimatem, dwie rzeczy. Po pierwsze charakterystyczna rzeźba kuli, będąca fragmentem dzieła Jerzego Nowakowskiego z 1971 roku, które miało nawiązywać do podboju kosmosu. Po drugie - rowerowe alejki, które wieńczył ministadion kolarski. W czasach PRL w tym miejscu odbywały się m.in. egzaminy na kartę rowerową”.