Finał Pucharu Polski siatkarzy 2023. Bilety na mecze turnieju w Tauron Arenie Kraków już można nabywać. Najtańsze kosztują 30 zł

Finał prestiżowego cyklu po raz drugi odbędzie się pod Wawelem, ale w znacznie większym obiekcie. Dwa lata temu siatkarzy gościła hala Suche Stawy w Nowej Hucie, gdzie mecz może oglądać ok. 1000 osób. Teraz mecze będą w jednej z największej hal w Polsce - Tauron Arenie, z możliwą nawet 15-tysięczną publicznością.

– Jestem dumny, że możemy pozwolić sobie na to, by rozegrać turniej finałowy Tauron Pucharu Polski w tak wielkiej i wspaniałej hali. Zapraszamy kibiców nie tylko drużyn, które będą rywalizowały o to prestiżowe trofeum, ale także wszystkich innych sympatyków polskiej siatkówki. Gramy w jakże gościnnym i zakochanym w siatkówce Krakowie – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki SA.