Finał Pucharu Polski siatkarzy. Jastrzębski Węgiel faworytem turnieju w Krakowie. Nietypowa deklaracja Tomasza Fornala

Puchar Polski w siatkówce mężczyzn będzie miał nowego zdobywcę

Wiadomo, że zdobywca Pucharu Polski się zmieni. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, który triumfowała w czterech poprzednich edycjach (rok temu właśnie w Tauron Arenie Kraków), tym razem nie zakwalifikowała się do Final Four. W gronie czterech najlepszych zespołów jest natomiast Jastrzębski Węgiel, który w każdym z czterech ostatnich finałów przegrywał właśnie z kędzierzynianami.

- Jak wygramy puchar, to mogę nawet tęczę zrobić z włosów. Mam nadzieję, że moja dziewczyna to zaakceptuje - uśmiechnął się Fornal, który wczoraj przedłużył kontrakt z klubem do 2025 r. - Przyjechaliśmy tu z planem, żeby wrócić do siebie z pucharem. Sport jest nieprzewidywalny, czasami smutny, czasami wspaniały. Dlatego spodziewamy się ciężkich meczów, zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Na pewno damy z siebie wszystko.

Szansa na historyczny sukces w siatkarskim Pucharze Polski

Drugą parę półfinałową (mecz w sobotę o godz. 18) tworzą Projekt Warszawa, który dopiero co zdobył europejski Puchar Challenge, i Aluron CMC Warta Zawiercie. Kapitan ekipy ze stolicy zapewnia, że wraz z kolegami już skończyli świętowanie sukcesu.

- Bardzo szybko przeszliśmy do normalnego trybu i koncentracji przed tym turniejem. Czeka nas walka o bardzo prestiżowe trofeum. Myślę, że wszyscy jest głodni tego, żeby tu wygrać, przy pełnej Tauron Arenie. To byłby historyczny sukces klubu. Czujemy, że to fajny dla nas moment, stać nas na to, by zdobyć to trofeum - powiedział Andrzej Wrona.