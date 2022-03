Firmy w Polsce mogą już teraz legalnie zatrudniać uchodźców z Ukrainy. Bez specustawy. Pozwala na to odmrożone w sobotę prawo unijne

Do polskiego porządku prawnego przepis ten został wprowadzony ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP - jej art. 116 mówi, że „cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej może wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę (…)”. Teraz przepis ten może być stosowany na terenie całej Unii – w stosunku do obywateli Ukrainy, którzy uciekli z tego kraju po wybuchu wojny, czyli 24 lutego lub później. Co istotne, obejmuje wszystkich uchodźców z Ukrainy – niezależnie od tego, czy dotarli do Polski bezpośrednio z napadniętego kraju, czy też poprzez innego kraje Unii, np. Białoruś lub Słowację.