Formuła 1 terminarz wyniki online. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja Grand Prix Monako na żywo

Drugi rok z rzędu tytularnym sponsorem zespołu Alfa Romeo jest koncern PKN Orlen, a rezerwowym i testowym kierowcą teamu Robert Kubica. To oznacza, że na razie nie zobaczymy Polaka na starcie. Skład osobowy włoskiej ekipy bez zmian, tworzą go Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi. Zmienił się nieco wygląd bolidów, z kolei silnik nadal pochodzi od Ferrari. Fin Raikkonen bardzo chwalił przed sezonem zmodernizowaną jednostkę. Gdzie i kiedy oglądać Grand Prix?

To będzie długi sezon, najdłuższy w historii - pierwszy wyścig odbędzie się 28 marca w Bahrajnie, ostatni w Abu Zabi 12 grudnia. Po raz pierwszy w kalendarzu Formuły 1 znalazł się wyścig o GP Arabii Saudyjskiej, który zostanie rozegrany na torze ulicznym 5 grudnia. Kiedy odbędą się zawody Grand Prix?

Transmisje Formuły 1 na żywo w sezonie 2021 przeprowadzi Eleven Sports. Ta stacja ma prawa do Formuły 1 do końca 2022 roku. Możliwe, że wybrane wyścigi F1 pokaże na żywo Polsat, a w poniedziałkowe wieczory skróty wszystkich wyścigów znajdą się w ramówce Polsatu Sport. Transmisje Formuły 1 są dostępne w Polsce także w internetowej usłudze F1 TV.

F1 2021: KLASYFIKACJA KONSTRUKTORÓW

1. Mercedes 41

2. Red Bull Racing 28

3. McLaren 18

4. Ferrari 12

5. Alpha Tauri 2

6. Aston Martin 1

7. Alfa Romeo 0

8. Alpine 0

9. Williams 0

10. Haas 0

Formuła 1 - zespoły w sezonie 2021

Czy komuś wreszcie uda się przełamać dominację Mercedesa i jego kierowcy Lewisa Hamiltona? Dla podniesienia atrakcyjności wyścigów byłoby to bardzo pożądane. Ubiegły rok przyniósł Hamiltonowi siódmy tytuł mistrza świata F1, co oznacza, że brytyjski kierowca jest na najlepszej drodze do ustanowienia rekordu wszech czasów. Na razie ma siedem tytułów, tak jak Niemiec Michael Schumacher.