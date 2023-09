Formuła 1. WAGs, czyli żony i dziewczyny najszybszych kierowców świata. Jest wśród nich Polka, była dziewczyna Wojciecha Szczęsnego!

WAGs Formuły 1. Żony i dziewczyny najszybszych kierowców świata

Sandra Dziwiszek to była dziewczyna bramkarza reprezentacji Polski i Juventusu Turyn Wojciecha Szczęsnego, która następnie związała się z kierowcą Formuły 1 Nicholasem Latifim. W ubiegłym roku pochwaliła się na Instagramie, że skończyła aplikację adwokacką i wstąpiła do New York State Bar Association. Obecnie pracuje jako prawniczka i modelka w Londynie.