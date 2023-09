Formuła 1 wyścigi 2023 - terminarz, wyniki. Transmisja na żywo w telewizji i online. Gdzie i kiedy oglądać F1? GP Kataru

Formuła 1 wyścigi 2023 - terminarz, wyniki. Transmisja na żywo

Lewis Hamilton jest rekordzistą pod względem liczby zwycięstw w wyścigach mistrzostw świata Formuły 1. Brytyjczyk, który w styczniu skończył 38 lat, triumfował 103 razy (do początku roku 2023). Jedyny Polak w historii cyklu Robert Kubica ma na koncie jedną wygraną - w 2008 roku w Kanadzie.

Kierowcy zawitają m.in. trzy razy do USA: na wyścigi o Grand Prix Miami (7 maja), USA (22 października) i debiutującego w Formule 1 Las Vegas (18 listopada).

Formuła 1. Kiedy i gdzie oglądać wyścigi F1 w Polsce? [transmisja, stream, live]

Po raz pierwszy w Polsce wyścigi Formuły 1 można oglądać tylko w serwisie streamingowym. Prawa do transmisji z zawodów Formuły 1 pozyskała bowiem stacja Viaplay. Tym samym nie będzie w tym roku relacji z F1 w telewizji Eleven Sports, która pokazywała wyścigi przez ostatnie sześć lat. Viaplay posiada prawa do transmisji Formuły 1 w latach 2023–2025.

Można także wykupić dostęp do F1 TV - oficjalnej telewizji Formuły 1, która oferuje transmisje wyścigów, kwalifikacji i treningów. Dostęp można nabyć wchodząc na stronę f1tv.formula.com.

Formuła 1. Grand Prix Kataru 6-8.10. 2023 – gdzie obejrzeć? Transmisja online

Klasyfikacja generalna kierowców F1 (po 16 z 23 wyścigów)

Formuła 1. Grand Prix Japonii WYNIKI 24.09.2023

Formuła 1. Grand Prix Singapuru WYNIKI 17.09.2023

Formuła 1. Grand Prix Włoch WYNIKI 3.09.2023

Formuła 1. Grand Prix Holandii WYNIKI 27.08.2023

Formuła 1. Grand Prix USA WYNIKI 7.05.2023

Formuła 1. Grand Prix Azerbejdżanu WYNIKI 30.04.2023

Formuła 1. Grand Prix Australii WYNIKI 2.04.2023

Formuła 1. Grand Prix Arabii Saudyjskiej WYNIKI 19.03.2023

Formuła 1. Grand Prix Bahrajnu WYNIKI 5.03.2023

Formuła 1. Terminarz na sezon 2023

Formuła 1. Gdzie oglądać wyścigi?

Z kolei Holender Nyck de Vries (AlphaTauri) po raz pierwszy wyznaczony został jako kierowca wyścigowy od początku sezonu. Dotychczas wystąpił w jednej rundzie MŚ, zastępując w zespole Williams we wrześniu 2022 roku we Włoszech chorego Alexandra Albona.

Kierowcy i zespoły Formuły 1 w sezonie 2023

Formuła 1. Zapowiedź sezonu 2023. Transmisja na żywo w telewizji i online

W 2021 roku Verstappen po raz pierwszy zwyciężył w klasyfikacji generalnej, a dokonał tego w dramatycznych okolicznościach - na końcowym okrążeniu ostatniego wyścigu, tuż po tym, jak tor opuścił samochód bezpieczeństwa, Holender wyprzedził siedmiokrotnego mistrza świata Brytyjczyka Lewisa Hamiltona, który w razie zwycięstwa w Abu Zabi sięgnąłby po ósmy tytuł i zostałby pod tym względem samodzielnym rekordzistą. Wątpliwości wielu do dziś budzą podjęte wówczas decyzje sędziów o zakończeniu neutralizacji i poleceniach dla zdublowanych kierowców.

W kolejnym sezonie podobnej dramaturgii już nie było i mimo pechowego początku - dwa nieukończone wyścigi w trzech pierwszych startach - dominacja Verstappena nie podlegała dyskusji. Holender zgromadził 454 punkty, a drugi Charles Leclerc z Ferrari miał 308. Tuż za nim sklasyfikowany był Meksykanin Sergio Perez - 305, który przyczynił się do zdobycia przez Red Bulla piątego tytułu mistrza świata konstruktorów i przerwania trwającej od 2014 roku zwycięskiej serii Mercedesa.

25-letni Verstappen wygrał w 2022 roku 15 wyścigów, co w jednym roku kalendarzowym nie udało się wcześniej nikomu. Tytuł miał zapewniony na cztery rundy przed końcem sezonu i wszystko wskazuje na to, że także w 2023 trudno będzie go pokonać.

W oficjalnych testach, które odbyły się w Bahrajnie 23-25 lutego, Red Bull prezentował najlepsze tempo.