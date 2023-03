Formuła 1 wyścigi 2023 - terminarz, wyniki. Transmisja na żywo w telewizji i online. Gdzie i kiedy oglądać F1? Klasyfikacja GP Australii

Formuła 1 wyścigi 2023 - terminarz, wyniki. Transmisja na żywo

Lewis Hamilton jest rekordzistą pod względem liczby zwycięstw w wyścigach mistrzostw świata Formuły 1. Brytyjczyk, który w styczniu skończył 38 lat, triumfował 103 razy (do roku 2023). Jedyny Polak w historii cyklu Robert Kubica ma na koncie jedną wygraną - w 2008 roku w Kanadzie.

Po raz pierwszy w Polsce wyścigi Formuły 1 można oglądać tylko w serwisie streamingowym. Prawa do transmisji z zaawodów Formuły 1 pozyskała bowiem stacja Viaplay. Tym samym nie będzie w tym roku relacji z F1 w telewizji Eleven Sports, która pokazywała wyścigi przez ostatnie sześć lat. Viaplay posiada prawa do transmisji Formuły 1 w latach 2023–2025.

Można także wykupić dostęp do F1 TV - oficjalnej telewizji Formuły 1, która oferuje transmisje wyścigów, kwalifikacji i treningów. Dostęp można nabyć wchodząc na stronę f1tv.formula.com.

Z kolei Holender Nyck de Vries (AlphaTauri) po raz pierwszy wyznaczony został jako kierowca wyścigowy od początku sezonu. Dotychczas wystąpił w jednej rundzie MŚ, zastępując w zespole Williams we wrześniu 2022 roku we Włoszech chorego Alexandra Albona.

W 2021 roku Verstappen po raz pierwszy zwyciężył w klasyfikacji generalnej, a dokonał tego w dramatycznych okolicznościach - na końcowym okrążeniu ostatniego wyścigu, tuż po tym, jak tor opuścił samochód bezpieczeństwa, Holender wyprzedził siedmiokrotnego mistrza świata Brytyjczyka Lewisa Hamiltona, który w razie zwycięstwa w Abu Zabi sięgnąłby po ósmy tytuł i zostałby pod tym względem samodzielnym rekordzistą. Wątpliwości wielu do dziś budzą podjęte wówczas decyzje sędziów o zakończeniu neutralizacji i poleceniach dla zdublowanych kierowców.

W kolejnym sezonie podobnej dramaturgii już nie było i mimo pechowego początku - dwa nieukończone wyścigi w trzech pierwszych startach - dominacja Verstappena nie podlegała dyskusji. Holender zgromadził 454 punkty, a drugi Charles Leclerc z Ferrari miał 308. Tuż za nim sklasyfikowany był Meksykanin Sergio Perez - 305, który przyczynił się do zdobycia przez Red Bulla piątego tytułu mistrza świata konstruktorów i przerwania trwającej od 2014 roku zwycięskiej serii Mercedesa.

25-letni Verstappen wygrał w 2022 roku 15 wyścigów, co w jednym roku kalendarzowym nie udało się wcześniej nikomu. Tytuł miał zapewniony na cztery rundy przed końcem sezonu i wszystko wskazuje na to, że także w 2023 trudno będzie go pokonać.

W oficjalnych testach, które odbyły się w Bahrajnie 23-25 lutego, Red Bull prezentował najlepsze tempo.