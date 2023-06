Forum Kobiecości w Krakowie. Oto Kobieca Twarz Małopolski 2023. Kto pojedzie do SPA, a kto może zdobyć auto?

Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymały zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie - kulminację naszej akcji, czyli Forum Kobiecości.

Przyjechały do nas z całej Małopolski, by w trakcie rozmowy z konkursowym jury przekonać je, że to właśnie one są kobietami wyjątkowymi i zasługującymi na główną nagrodę.

Po dziesięć pań z każdej kategorii awansowało do ogólnopolskiego finału plebiscytu: mają one szanse na zdobycie tytułu Kobieca Twarz Polski i nagrody głównej (Toyoty AYGO X).

Natomiast w trakcie castingu i rozmów z uczestniczkami wyłoniliśmy zwyciężczynie w Małopolsce. Zdobyły one tytuł KOBIECA TWARZ MAŁOPOLSKI i cenne nagrody, a także awansowały do ogólnopolskiego finału akcji organizowanej przez wydawcę "Gazety Krakowskiej" – Polska Press Grupę.

Odbyły się więc spotkania, podczas których panie odpowiadały na pytania i dzieliły się ciekawymi i wzruszającymi historiami. Jury usłyszało intrygujące historie z życia uczestniczek konkursu. Były to przeróżne opowieści; pełne pasji, emocji, humoru, ale także bardziej poruszające: o walce z przeciwnościami, z chorobą, zmaganiami z życiem. Wszystkie uczestniczki łączy to, że niezależnie od tego, co je spotkało, dziś są wspaniałymi babciami, matkami, kobietami dojrzałymi i młodymi, które świat mają w zasięgu ręki.